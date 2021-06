Corona-Inzidenz im ganzen Münsterland einstellig

Ein mit orangen Klebeband durchgestrichenes Schild steht am Straßenrand. In NRW ist die Maskenpflicht im Freien weitgehend aufgehoben. In Warteschlangen und in besonders definierten Bereichen wie dem Bahnhofsvorplatz und dem Wochenmarkt in Münster gilt sie aber weiterhin.

Foto: Peter Kneffel/dpa