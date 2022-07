 Corona-Inzidenz in NRW sinkt

Münsterland

Das Robert Koch-Institut hat die Sieben-Tage-Inzidenz für NRW am Donnerstag mit 647,6 (Vortag: 654,0) angegeben. Auch in der Stadt Münster und in den meisten Münsterlandkreisen ist der Wert gesunken - lediglich im Kreis Coesfeld blieb er unverändert.