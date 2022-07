Corona-Sommerwelle: Immer mehr Klinikpersonal fällt aus

Münsterland

Die Corona-Sommerwelle führt zu erheblichen Personalausfällen, auch in Kliniken. Die Kreise Coesfeld, Borken und Warendorf weisen die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in NRW auf. Am Nachmittag soll Ministerpräsident Wüst eine Erklärung zur aktuellen Corona-Lage abgeben.