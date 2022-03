Corona-Zahlen bei Schülern erneut gestiegen

Münsterland

Die Zahl der Schülerinnen und Schüer, die pandemiebedingt nicht am Präsenzunterricht in NRW teilnehmen können, ist in der zweiten Woche in Folge gestiegen. Der Kreis Coesfeld hat aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW. Die Gesundheitsämter der Region melden zehn weitere Todesfälle.