QR-Codes für elektronische Impfzertifikate werden bald zugestellt

Münsterland

Rund 1,4 Millionen Menschen, die bereits vollständig in einem Impfzentrum geimpft wurden, erhalten in den nächsten Tagen Post von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe mit ihren QR-Codes für das elektronische Impfzertifikat. Aufgehoben wurde heute die Maskenpflicht im Umfeld des Hauptbahnhofes in Münster.