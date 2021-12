Coronavirus-Variante Omikron in mindestens 23 Ländern entdeckt

Brasilien registriert den dritten Fall einer Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron. Es handele sich um einen Passagier aus Äthiopien, der am Samstag in São Paulo angekommen und positiv getestet worden war, berichtet das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf das Gesundheitssekretariat des Bundesstaates Sao Paulo.



Demnach habe der 29-Jährige keine Symptome gehabt und sei komplett mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft. Am Dienstag waren in Brasilien bei zwei Reisenden aus Südafrika die ersten Fälle mit der Omnikron-Variante festgestellt worden, wobei es sich auch um die ersten beiden Fälle in Lateinamerika überhaupt handeln könnte. Insgesamt haben sich in Brasilien nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 22 Millionen Menschen mit Corona infiziert. Fast 615.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. Brasilien hat rund 210 Millionen Einwohner.