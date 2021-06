Demo in Münster für mehr Luftfilter in Schulen

Münsterland

Luftfilter in allen Schulräumen, nicht nur den schlecht belüfteten. Dafür demonstriert heute eine Elterninitiative in Münster. In den Impfzentren der Region sind seit heute wieder Erstimpfungen möglich, allerdings nur für bestimmte Gruppen. Wegen fehlender Nachfrage haben die ersten Testzentren dicht gemacht.