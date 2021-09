Diskothekenbetreiber scheitert mit Eilantrag gegen PCR-Testpflicht

Dutzende Menschen tanzen in einem Club zur Musik.

Ein Diskothekenbetreiber aus Hagen ist mit einem Eilantrag gegen die schärferen Zugangsregeln für Ungeimpfte in Clubs vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert. Derweil hat es im Kreis Steinfurt einen weiteren Todesfall gegeben.

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter (Stand: Freitag, 10. September) aktuell 2402 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Vortag: 2361). Seit Donnerstag wurden 262 Neuinfektionen und 220 Genesungen gemeldet.



Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 1077. Seit Beginn der Pandemie hat es im Münsterland bislang 63.392 Corona-Fälle gegeben, 59.913 Menschen gelten als wieder genesen.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):



Münster: Neuinfektionen 48, Infizierte gesamt 9447 (9399), davon gesundet 8941 (8813), verstorben 123 (123), aktuell infiziert 383 (363); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 65,7 (53,7)



Kreis Borken: Neuinfektionen 73, Infizierte gesamt 15.601 (15.528), davon gesundet 14.726 (14.663), verstorben 271 (271), aktuell infiziert 604 (594); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 71,8 (68,8)



Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 30, Infizierte gesamt 6287 (6257), davon gesundet 5865 (5852), verstorben 100 (100), aktuell infiziert 322 (305); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,7 (51,2)



Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 69, Infizierte gesamt 19.240 (19.171), davon gesundet 18.171 (18.102), verstorben 332 (331), aktuell infiziert 737 (738); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 90,8 (94,2)



Kreis Warendorf: Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 12.817 (12.775), davon gesundet 12.210 (12.163), verstorben 251 (251), aktuell infiziert 356 (361); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 68,1 (73,9)



* Der Kreis Coesfeld, in dem die Inzidenz besonders stark angestiegen ist, hatte am Dienstag von technischen Schwierigkeiten berichtet, die dazu führten, dass das Gesundheitsamt „nicht regelmäßig aktuelle Daten an das RKI übermitteln“ könne.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Datenstand: 10.09.2021, 3:14 Uhr)

In diesem Newsticker bekommen Sie alle grundlegenden Corona-Infos aus der Region gebündelt und kostenfrei.

> Alle grundlegenden Corona-Infos national und international finden Sie hier (kostenfrei verfügbar).

> Unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: https://link.wn.de/digitalbasiskostenlos