Drastischere Maßnahmen in einigen Bundesländern 

Auch Hessen verschärft ab der kommenden Woche die Schutzmaßnahmen. Zutritt zu Innenräumen in Restaurants, Sportstätten oder Kultureinrichtungen sollen mit dem Inkrafttreten neuer Schutzverordnungen nur noch Geimpfte und Genesene erhalten, teilen Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose mit. Auch eine weitere Verschärfung der Maskenpflicht ist vorgesehen. Sie soll künftig an Sitzplätzen in Schulen, Hochschulen, Hotels, in Kinos oder Theatern gelten.



In Discos und Bars brauche es einen Impf- oder Genesenennachweis und einen negativen Test. Die Schutzverordnung soll zunächst bis zum 23. Dezember gelten.