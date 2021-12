Fast 5700 Omikron-Fälle in NRW

Münsterland

Der Anteil der Coronavirus-Variante Omikron am Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Die Apotheken hoffen, ab Mitte Januar mit den eigenständigen Impfungen gegen das Coronavirus starten zu können. Und: In den Münsterland-Kreisen sind die Inzidenzen angestiegen.