Fünf Nationalspieler in Quarantäne

Corona-Fall bei der Fußball-Nationalmannschaft: Wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigt, wurde ein DFB-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete daraufhin Quarantäne für vier weitere Profis an, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden. Bundestrainer Hansi Flick hat das Mannschaftstraining am Vormittag abgesagt.



"Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Um welchen Spieler es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Laut DFB ist er geimpft und derzeit symptomfrei. Für 13.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Dann werden sich Bierhoff und DFB-Arzt Tim Meyer zu dem Vorfall und dem weiteren Vorgehen äußern.

Der Mannschaftsbus der Fußball-Nationalmannschaft vor dem Team-Hotel in Wolfsburg.Foto: Swen Pförtner/dpa