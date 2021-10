Höchste Zahl an Neuinfektionen seit vier Wochen

Kreis Steinfurt: 43 Neuinfektionen in 24 Stunden, ein weiterer Todesfall



Mit 43 (Vortag: 11) Neuinfektionen in 24 Stunden (Stand 19. Oktober, 18.30 Uhr) liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt bei 20.489 (20.446) - das entspricht rund 4.573 (4.564) Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.



Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt im Kreis Steinfurt bei 48,9 (48,6). Dies ist die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.



Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 2 (2,5). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



19.797 (19.762) Menschen sind inzwischen wieder gesund.



Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt 336 (335). Verstorben ist ein Mann im Alter von 73 Jahren. (Die Anzahl der Verstorbenen kann in der Landesstatistik abweichen, da dort nur die mit SARS-CoV-2 infizierten Todesfälle mit einem labortechnisch gesicherten Ergebnis gezählt werden. Der Kreis Steinfurt dagegen zählt auch Verstorbene, bei denen das Virus nicht labortechnisch gesichert werden konnte, aber der Krankheits- und Sterbeverlauf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen und dies auch in der ärztlichen Todesbescheinigung so benannt ist.)



Aktuell befinden sich 356 (349) Infizierte in der Isolierung.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 9 Personen (10)

In Emsdetten: 19 Personen (17)

In Greven: 10 Personen (9)

In Hopsten: 8 Personen (7)

In Hörstel: 11 Personen (13)

In Horstmar: 2 Personen (2)

In Ibbenbüren: 33 Personen (28)

In Ladbergen: 2 Personen (2)

In Laer: 5 Personen (6)

In Lengerich: 19 Personen (18)

In Lienen: 7 Personen (3)

In Lotte: 12 Personen (13)

In Metelen: 1 Person (1)

In Mettingen: 3 Personen (4)

In Neuenkirchen: 32 Personen (23)

In Nordwalde: 8 Personen (9)

In Ochtrup: 15 Personen (17)

In Recke: 2 Personen (2)

In Rheine: 85 Personen (87)

In Saerbeck: 0 Personen (0)

In Steinfurt: 27 Personen (31)

In Tecklenburg: 4 Personen (4)

In Westerkappeln: 14 Personen (11)

In Wettringen: 28 Personen (32)