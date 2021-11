Impfpass-Affäre: Trainer Anfang tritt bei Werder zurück

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die angekündigte Begrenzung der Auslieferungen von Biontech-Impfstoff gegen Covid-19 kritisiert. "Ein schwieriger Beschluss, den ich so nicht richtig finde", so Lauterbach im Deutschlandfunk. "Weil viele Menschen in Deutschland vertrauen dem Biontech-Impfstoff besonders. Der wird ja auch in Deutschland produziert."



Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder betont, dass bis Jahresende genug Impfstoff auch für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung stehe.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Foto: Kay Nietfeld/dpa