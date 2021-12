In NRW gilt wieder Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht 

Wer noch nicht vollständig geimpft ist, kann an den kommenden drei Adventsfreitagen (3., 10. und 17. Dezember) einwahrnehmen. Zwischen 15 und 18 Uhr stehen jeweils 150 Impfdosen zur Verfügung. Die Impfaktion findet in den Räumlichkeiten der Pfarrei statt - und zwar entweder in der Kirche oder im benachbarten Pfarrzentrum. Wer noch eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung benötigt, ist eingeladen, dieses Angebot anzunehmen. Eineund kann über die Homepage der Pfarrei St. Liudger In Ausnahmefällen (ohne Garantie für einen Termin) können Anmeldungen per E-Mail an vanschelve@bistum-muenster.de oder per Telefon 0251/2 76 00 05 12 erfolgen. Zur Impfung sollte man dann den Ausweis, die Krankenkassenkarte und (falls vorhanden) seinen Impfausweis mitbringen. Wartezeiten im Freien müssen eingeplant werden. Aufklärungsbogen und Einwilligungsformular können von der Webseite geladen und ausgedruckt und beides ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht werden. Bei Auffrischungsimpfungen sollten die empfohlenen zeitlichen Abstände zur vorausgegangenen Impfung eingehalten werden (bei Biontech mindestens fünf Monate, bei AstraZeneca mindestens vier Monate, bei Johnson & Johnson mindestens vier Monate).