Infiziertenzahl im Münsterland stagniert 

Corona-Lage im Kreis Steinfurt

Mit 12 (Vortag: 32) Neuinfektionen in 24 Stunden (Stand 11. Oktober, 18.30 Uhr) liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt bei 20243 (20231) - das entspricht rund 4519 (4516) Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 19594 (19581) Menschen sind inzwischen wieder gesund. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt 335 (335).



Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 1,3 (Freitag, 8. Oktober: 1,1). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



Aktuell befinden sich 314 (315) Infizierte in der Isolierung.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 6 Personen (6)

In Emsdetten: 19 Personen (17)

In Greven: 15 Personen (17)

In Hopsten: 9 Personen (9)

In Hörstel: 10 Personen (9)

In Horstmar: 1 Person (1)

In Ibbenbüren: 14 Personen (14)

In Ladbergen: 2 Personen (2)

In Laer: 8 Personen (10)

In Lengerich: 16 Personen (17)

In Lienen: 2 Personen (2)

In Lotte: 7 Personen (7)

In Metelen: 1 Person (1)

In Mettingen: 2 Personen (2)

In Neuenkirchen: 21 Personen (22)

In Nordwalde: 7 Personen (6)

In Ochtrup: 15 Personen (14)

In Recke: 3 Personen (3)

In Rheine: 89 Personen (90)

In Saerbeck: 3 Personen (3)

In Steinfurt: 34 Personen (35)

In Tecklenburg: 1 Person (1)

In Westerkappeln: 1 Person (1)

In Wettringen: 28 Personen (26)