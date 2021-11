Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht sich für eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen stark. "Ich werde dafür werben, dass wir eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen per Bundesgesetz einführen", sagt der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Es sei ihm unverständlich, dass Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, wenn sie sich selbst nicht impfen lassen, "diese ja auch unnötig ein Stück ins Risiko bringen". Verpflichtende Tests für Personal und Besucher in Heimen sind auch Thema bei den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie Spahn dem Fernsehsender RTL sagt.



Bei einer allgemeinen Impfpflicht sei er "sehr zurückhaltend", sagt Spahn in der ARD weiter.

Foto: Christoph Schmidt/dpa