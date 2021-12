Inzidenz leicht gestiegen – RKI fällt die Beurteilung der Lage schwer

Der Mittelstandsverbund ruft die Politik dazu auf, die Impfangebote massiv zu verstärken. In einem der dpa vorliegenden Brief an den voraussichtlich künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heißt es:



»Wir glauben, dass die Politik aktuell bereits vieles richtig macht. Allerdings werden unseres Erachtens noch nicht alle Möglichkeiten genutzt, um in naher Zukunft die wirtschaftlichen Gefahren für den deutschen Mittelstand und die gesamte Volkswirtschaft wirksam abzuwenden.«







Der Verbund äußert in dem Brief außerdem Kritik an der von Bund und Ländern beschlossenen bundesweiten Ausweitung der 2G-Regel im Einzelhandel:



»Abgesehen davon, dass die konsequente Umsetzung der 2G-Regelung nur schwierig zu realisieren und schon gar nicht umfassend zu kontrollieren sein wird, sind auch Geimpfte nicht davon ausgenommen, Virentragende zu sein. So schwer es persönlich auch fallen mag, Verständnis für Menschen aufzubringen, die bislang das Impfangebot nicht angenommen haben, so muss man ihnen dennoch zunächst die Chance im Rahmen einer Übergangsfrist geben, den geänderten Bedingungen folgend, die Impfung nachzuholen.«