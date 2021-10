Inzidenzen im Münsterland reichen von 13,6 bis 66,3

Coronafall nach Partybesuch mit 400 Gästen in Wuppertal

Nach einer Partynacht in einem Wuppertaler Club mit rund 400 Menschen ist ein Gast positiv auf Corona getestet worden. Er sei bereits bei der Feier am vergangenen Freitag (8. Oktober) infektiös gewesen, wie die Stadt am Donnerstag berichtete. Ob es seitdem weitere Coronafälle unter den Gästen gab, war laut Angaben einer Stadtsprecherin unklar.



Das Gesundheitsamt habe bereits 285 Teilnehmer erreichen können, die bei der 3G-Veranstaltung zwischen 23.00 und 5.00 Uhr im Club waren. Es bat die anderen Besucher am Donnerstag, sich telefonisch zu melden, um Infektionsketten zu verhindern.



In Diskotheken oder Clubs müssen Menschen in NRW vorweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Statt einem teuren PCR-Test können Ungeimpfte auch einen höchstens sechs Stunden alten, professionell durchgeführten und entsprechend dokumentierten Antigen-Schnelltest beim Einlass vorzeigen.



Bereits Anfang September hatte es auf einer 2G-Party in Münster einen massiven Coronaausbruch mit über 80 Infizierten gegeben. Obwohl die Gäste entweder genesen oder doppelt geimpft sein mussten, meldete die Stadt zahlreiche Neuinfektionen.