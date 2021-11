Inzidenzen im Münsterland steigen rasant

Am Donnerstag übermittelten die Gesundheitsämter in der Region insgesamt 195 Genesungen und 368 Neuinfektionen. Ein höherer Wert an Neuinfektionen wurde zuletzt am 26. August registriert. Die Zahl der aktiven Fälle liegt inzwischen bei 2581 und nähert sich damit weiter dem Spitzenwert der letzten Corona-Welle Ende August bzw. Anfang September an. Damals war die Zahl der aktuell Infizierten im Münsterland bis auf 2664 gestiegen. Die Stadt Münster registrierte am Donnerstag mit 104 Neuinfektionen einen neuen Höchststand in diesem Jahr . Die Pandemie hat weiterhin mitunter tödliche Folgen. So berichtet der Kreis Warendorf am Donnerstag, dass eine 74-jährige Frau in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben sei. Die Sieben-Tage-Inzidenzen zeigen ein gespaltenes Bild von der Region: Der Kreis Coesfeld hat mit 36,7 die niedrigste Neuinfektionsrate in ganz Deutschland. Anders sieht es im Kreis Borken aus. Dort liegt die Inzidenz nach Angaben des RKI inzwischen bei 105,7 und damit über dem NRW-Wert (96,5) . Alle Münsterlandkreise liegen unter der bundesweiten Inzidenz von 154,5. Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland erreichte am Donnerstag mit 33.949 einen neuen Höchststand.