Inzidenzen im Münsterland zwischen 334,7 und 529,9

Münsterland

Die Inzidenzen in der Region sind in fast allen Münsterland-Kreisen und der Stadt Münster gestiegen - lediglich der Kreis Steinfurt verzeichnet im Vergleich zum Vortag einen niedrigeren Wert. Zudem lag die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Münsterland am Mittwoch bei knapp unter 11.000.