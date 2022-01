Inzidenzen im Münsterland zwischen 354,8 und 453,5

Münsterland

Es ist ein auf und ab auf hohem Niveau - die Inzidenzen im Münsterland zeigen am Dienstag keine klare Richtung an. Die Schulen sind am Montag mit einer erweiterten Testpflicht in das neue Jahr gestartet. Derweil gibt es im Münsterland erstmals eine fünfstellige Zahl an Infizierten.