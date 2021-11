Inzidenzen im Münsterland  zwischen 72,0 und 169,8

Mehr als 50.000 Neuinfektionen deutschlandweit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt stark an und überschreitet erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 50.000. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages den Höchstwert von 50.196 Corona-Neuinfektionen. Am Vortag waren es 39.676. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht ebenfalls wieder einen Höchstwert. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche mit 249,1 an.



Deutschlandweit werden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 165 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit 4.432.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt auf 97.198.