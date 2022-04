Inzidenzen im Münsterland zwischen 812 und 1564

In Teilen des Münsterlandes sind die Corona-Inzidenzen am Dienstag unter die 1000er-Marke gerutscht. Aufgrund der Osterfeiertage sind die Daten jedoch nur begrenzt aussagekräftig.

++ HINWEIS: Am Samstag haben die Stadt Münster sowie die Kreise Coesfeld und Warendorf keine aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Am Sonntag wurden keinerlei neue Corona-Zahlen aus dem Münsterland gemeldet - am Ostermontag hat nur der Kreis Steinfurt neue Daten veröffentlicht. +++

++ HINWEIS des Robert Koch-Instituts (RKI): Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter (Stand: Montag, 18. April) aktuell 35.641 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (-537 gegenüber der Vorwoche). Seit Sonntag wurden 1481 Neuinfektionen und 2671 Genesungen gemeldet.

Die aktuellen Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster:

Münster: Neuinfektionen 715, aktuell infiziert 8007 (-1168 im Vergleich zur Vorwoche) – Stand Donnerstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 878,0 (-194,1 im Vergleich zum Vortag) – Stand Dienstag

Kreis Borken*: Neuinfektionen 783, aktuell infiziert 8119 (-315 im Vergleich zur Vorwoche) – Stand Samstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1080,4 (-90,4 im Vergleich zum Vortag) – Stand Dienstag

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 720, aktuell infiziert 6121 (-83 im Vergleich zur Vorwoche) – Stand Freitag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1564,0 (-7,7 im Vergleich zum Vortag) – Stand Dienstag

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 1481, aktuell infiziert 8253 (-3083 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1196,3 (+153,5 im Vergleich zum Vortag) – Stand Dienstag

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 944, aktuell infiziert 5141 (+108 im Vergleich zur Vorwoche) – Stand Freitag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 812,5 (-198,3 im Vergleich zum Vortag) – Stand Dienstag

* Die Vortagszahlen haben sich teilweise geändert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 19.04.2022, 03:11 Uhr)

