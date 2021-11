Inzidenzen liegen im Münsterland zwischen 57,1 und 123,3

Ehemaliges Corona-Impfzentrum dient jetzt wieder als Bauhof

Ende des vergangenen Jahres hatte das Team des Interkommunalen Bauhofs des Kreises Borken und der Stadt Gescher seinen Betriebsstandort in Velen an der Ortsgrenze zu Gescher räumen müssen, weil die dortigen Räumlichkeiten das seinerzeit benötigte Impfzentrum Kreis Borken aufnehmen sollten. Nachdem das Impfzentrum dann Ende September 2021 seine Tätigkeit einstellte und in den Tagen danach die eigens dafür installierte Innenausstattung zurückgebaut worden war (Teile davon gingen an die Flutopferhilfe in Ahrweiler), konnten nun die Bauhofmitarbeiter ihr angestammtes Gebäude wieder beziehen. Aus ihrer provisorischen Unterkunft in Gescher – liebevoll „Ponyhof“ tituliert (es handelte sich um eine Reithalle) – waren rasch die Fahrzeuge und Materialien wieder zurückgefahren, sodass zur Freude aller Beteiligten seither wieder „normales“ Arbeiten möglich ist.