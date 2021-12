Inzidenzen sinken im Münsterland – außer im Kreis Warendorf

NRW will Böller-Verbot an Silvester nach Bundesregelung umsetzen

Die nordrhein-westfälische Regierung will für ein Böllerverkaufsverbot zum Jahreswechsel zunächst eine bundesgesetzliche Regelung abwarten. Anschließend würden die erforderlichen ergänzenden Regelungen auf Landesebene rechtzeitig getroffen, teilte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag mit. „Dies wird insbesondere das Verbot von Böllern auf bestimmten Plätzen betreffen.“ In der derzeitigen Corona-Schutzverordnung für NRW, die bis zum 21. Dezember gilt, ist das Böller-Verbot nicht enthalten. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty eine Klarstellung und entsprechende Nachbesserungen verlangt.