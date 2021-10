Inzidenzen zwischen 46,7 und 98,8

24 Neuinfektionen im Kreis Steinfurt

Mit 24 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt bei 20721 (20697) - das entspricht rund 4625 (4620) Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt im Kreis Steinfurt bei 64,3 (64). Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 1,3. 19992 (19935) Menschen sind inzwischen wieder gesund, heißt es vom Kreis.

Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es nach eigenen Angaben im Kreis Steinfurt unverändert 338. Aktuell befinden sich 391 (424) Infizierte in der Isolierung.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 10 Personen (12)

In Emsdetten: 41 Personen (42)

In Greven: 9 Personen (10)

In Hopsten: 9 Personen (8)

In Hörstel: 26 Personen (21)

In Horstmar: 4 Personen (4)

In Ibbenbüren: 85 Personen (85)

In Ladbergen: 0 Personen (0)

In Laer: 2 Personen (3)

In Lengerich: 21 Personen (24)

In Lienen: 12 Personen (12)

In Lotte: 13 Personen (16)

In Metelen: 0 Personen (0)

In Mettingen: 2 Personen (2)

In Neuenkirchen: 34 Personen (41)

In Nordwalde: 2 Personen (3)

In Ochtrup: 26 Personen (23)

In Recke: 5 Personen (4)

In Rheine: 49 Personen (63)

In Saerbeck: 0 Personen (0)

In Steinfurt: 14 Personen (18)

In Tecklenburg: 4 Personen (4)

In Westerkappeln: 12 Personen (14)

In Wettringen: 11 Personen (15)