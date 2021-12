Inzidenzwert sinkt nur im Kreis Coesfeld

Niedersachsen verschärft Corona-Maßnahmen rund um Weihnachten

In Niedersachsen soll es von Heiligabend bis zum 2. Januar landesweit verschärfte Corona-Maßnahmen geben. Dann müssen etwa Diskotheken schließen und es sind nur Veranstaltungen mit weniger Menschen erlaubt. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an. Die Sieben-Tages-Inzidenz von 197,6 in Niedersachsen ist die zweitniedrigste aller Bundesländer.





Regierungschef Weil hatte sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für eine verlängerte Weihnachtspause ausgesprochen. „Ein abgestimmtes Vorgehen zwischen Bund und Ländern hierzu gibt es derzeit nicht“, hatte Weil am Donnerstagabend nach Beratungen zwischen Bund und Ländern gesagt. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr müsse genutzt werden, um Risiken zu vermeiden.



Auch die Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen wird zur Eindämmung des Coronavirus vor Weihnachten aufgehoben. Vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn könnten die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden, teilte die Landesregierung mit. Einen Anspruch auf Distanzlernen gebe es an diesen Tagen nicht.