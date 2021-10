Inzidenzwerte im Münsterland liegen zwischen 34,4 und 82,9

Höchste Zahl an Neuinfektionen seit einem Monat

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind am Donnerstag in allen Kreisen des Münsterlandes sowie der Stadt Münster gestiegen - teils sogar sehr deutlich. Am höchsten ist das Infektionsgeschehen derzeit im Kreis Warendorf, wo der Inzidenzwert innerhalb von 24 Stunden von 64,5 am Mittwoch auf 76,1 anstieg. Auch für den Kreis Coesfeld (30,4) meldete das Robert-Koch-Institut einen deutlich höheren Wert als am Vortag (22,7), wobei der Kreis damit weiterhin den zweitniedrigsten Wert in ganz NRW verzeichnet. Eine noch geringere Sieben-Tage-Inzidenz hat derzeit lediglich der Kreis Wesel (27,4) vorzuweisen. In Münster liegt die Inzidenz derzeit bei 38,2 (34,4), im Kreis Borken bei 50,0 (45,7) und im Kreis Steinfurt bei 52,7 (48,9).



Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter des Münsterlandes innerhalb eines Tages 225 Neuinfektionen. Ein noch höherer Wert wurde zuletzt am 22. September ausgewiesen. Der Kreis Warendorf meldete mit 63 Neuinfektionen gar die höchste Zahl seit dem 10. August.