Kreis Borken: Mehr als die Hälfte der Infizierten war vollständig geimpft

Das Gesundheitsamt des Kreises Borken blickt in seiner wöchentlichen Kurzanalyse auf das Infektionsgeschehen der vergangenen Kalenderwoche (4. bis 10. Oktober) zurück. Demnach gab es in diesem Zeitraum insgesamt 130 (Vorwoche: 127) Neuinfektionen. Das Infektionsgeschehen hat sich damit im Vergleich zur Vorwoche kaum geändert. Dies zeigt sich auch an der Sieben-Tage-Inzidenz die am 4. Oktober (Montag) bei 36,6 und am 13. Oktober (Mittwoch) bei 35,5 lag. Der Wert der Kreis-Inzidenz schwankt nunmehr seit vielen Tagen schon um den Wert 35 und bleibt im bundes- und landesweiten Vergleich weiterhin unterdurchschnittlich (Stand 13. Oktober auf Bundesebene: 65,4, auf NRW-Ebene: 49,9).

Das Infektionsgeschehen betrifft weiterhin das gesamte Kreisgebiet. Wie in den Wochen zuvor ist es vor allem durch eine Vielzahl von Einzelinfektionen und nicht durch schwerpunktmäßige Ausbruchsgeschehen geprägt.



Die Kontakt-Verfolger des Kreisgesundheitsamtes ermittelten folgende Infektionsorte:

Arbeitsplatz: 10 Fälle; 7,7 Prozent (Vorwoche.: 8 Fälle; 6,4 Prozent)

Haushalt / Privat: 42 Fälle; 32,4 Prozent (Vorwoche: 51 Fälle; 40,1 Prozent) – hierbei handelt es im Wesentlichen um Folgeinfektionen im häuslichen / familiären Umfeld.

Reise: 15 Fälle; 11,5 Prozent (Vorwoche: 15 Fälle; 11,9 Prozent)

Feiern: 5 Fälle, 3,9 Prozent (Vorwoche 2 Fälle; 1,5 Prozent)

Einrichtungen: 9 Fälle; 6,9 Prozent (Vorwoche: 5 Fälle; 3,9 Prozent)

Schule:1 Fall; 0,7 Prozent (Vorwoche.: 1 Fall; 0,7 Prozent)

In 48 (Vorwoche: 45) Fällen konnte keine Ursache ermittelt werden. Das waren 36,9 Prozent (Vorwoche: 35,5 Prozent) aller Neuinfektionsfälle.



Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Alten- und Pflegeeinrichtungen stieg leicht an. Betroffen sind drei Einrichtungen in Gronau mit insgesamt 9 bestätigten Infektionen. Alle dort infizierten Personen sind vollständig immunisiert und bei ihnen gibt es keine schweren Krankheitsverläufe.



In 71 (Vorwoche: 64) der insgesamt 130 (Vorwoche: 127) Neuinfektionsfälle waren die Betroffenen vollständig geimpft. Bei ihnen zeichnen sich – wie auch für die Neuinfektionsfälle in den Alten- und Pflegeheimen – deutlich mildere Krankheitsverläufe ab als bei den ungeimpften Infizierten. Laut Angaben des Kreises sind derzeit 73,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft; betrachtet man lediglich die Über-Zwölf-Jährigen, liegt der Wert bei 83,9 Prozent. Dennoch appelliert das Kreisgesundheitsamt an alle geimpften Personen, auch weiterhin die geltenden Schutzregeln zu beachten. Schon bei ersten Anzeichen einer Infektion sollte man die Symptome sofort abklären lassen. Insgesamt ist die Anzahl von Covid-Patienten in stationärer bzw. intensivmedizinischer Krankenhausbehandlung im Berichtszeitraum weiterhin im einstelligen Bereich.



Zur Altersstruktur der neuinfizierten Personen: 67 sind 40 Jahre und jünger. Davon waren 20 vollständig geimpft –das entspricht einer Quote von rund 30 Prozent. 63 sind 41 Jahre und älter. Davon sind 51 vollständig geimpft – das entspricht einer Quote von 81 Prozent.

Im Zusammenhang mit Covid 19 gab es in der letzten Woche zwei weitere Todesfälle. Die Verstorbenen waren 98 und 52 Jahre alt. Beide waren nicht geimpft.