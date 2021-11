Kreis Coesfeld mit niedrigster Inzidenz in Deutschland

Kreis Borken: Infektionsgeschehen weiterhin "äußerst dynamisch"

In der Woche vom 25. bis zum 31. Oktober hat es im Kreis Borken insgesamt 449 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das sind 191 mehr als in der Vorwoche. Der Großteil der Neuinfektionen (390) betrifft Personen unter 60 Jahren. Wie der Kreis in einem Wochenrückblick berichtet, zeige sich das Infektionsgeschehen nach wie vor "außerordentlich dynamisch", was auch die Entwicklung der Inzidenz zeigt, die in der Woche von 74,6 auf 121,5 kletterte. Kennzeichnend sei weiterhin, dass es im Westmünsterland keine lokalen Ausbruchsgeschehen als "Pandemietreiber" gebe. Stattdessen bestimmten Infektionen im Privaten das Bild. Trotz der Herbstferien spiele das damit einhergehende Reisegeschehen derzeit noch keine besondere Rolle.



Von den 449 (Vorwochen: 258) neu infizierten Personen waren laut Mitteilung 267 vollständig geimpft. Dies entspricht einer Quote von rund 60 Prozent. Geimpfte erlebten in der Regel deutlich mildere Krankheitsverläufe, sollten aber weiterhin die geltenden Corona-Regeln beachten und aufkommende Symptome abklären lassen, appelliert das Kreisgesundheitsamt.



Insgesamt lag die Zahl von Covid-Patienten, die stationär in Krankenhäusern aufgenommen wurden, laut Mitteilung im Maximum bei 20. Davon musste eine Personenzahl im mittleren einstelligen Bereich intensivmedizinisch behandelt werden, heißt es weiter. In der letzten Oktoberwoche habe es zudem zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben, davon war eine Person nach Angaben des Kreises vollständig immunisiert.