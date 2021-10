Kreis Steinfurt meldet zwei weitere Todesfälle

"Nicht nur unsere finanzielle, berufliche oder familiäre Ausgangssituation beeinflusst, welchen Effekt die Coronakrise auf unser alltägliches Leben hat. Auch unser Charakter – zum Beispiel wie wir persönlich auf Herausforderungen reagieren – hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser emotionales Wohlbefinden in anspruchsvollen Zeiten wie diesen", heißt es in einer Pressemitteilung der WWU. Für das Projekt haben sich Forschungsteams der WWU, der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und der Universität Osnabrück sowie der Stanford University in Kalifornien, der Columbia University in New York und der University of Texas mit Wissenschaftlern aus mehr als 25 Ländern (unter anderem Deutschland, Großbritannien, Italien, USA, Brasilien, Russland, Australien) zusammengeschlossen. Sie verantworten eine weltweite Online-Studie, an der interessierte Bürger teilnehmen können. Die Studie zeichne sich dadurch aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Zeitraum von vier Wochen begleitet werden und regelmäßig kurze Angaben zu ihrem alltäglichen Erleben abgeben können, betont Prof. Dr. Markus Bühner von der LMU München. „Diese sogenannte Experience-Sampling-Methode ermöglicht es uns, ein authentisches Bild der Gefühle, Sorgen, Hoffnungen und sozialen Alltagserfahrungen der Teilnehmer zu bekommen”, unterstreicht Prof. Dr. Maarten van Zalk von der Universität Osnabrück.In welchen Situationen waren die Studien-Teilnehmer besonders glücklich? Was zeichnete sie aus? Wie ist ihre Art, mit der Coronakrise umzugehen, zu bewerten? Die Teilnehmer sollen im Laufe der Studie ein detailliertes Feedback zu verschiedenen Aspekten ihrer persönlichen Einstellungen, ihrer sozialen Erfahrungen und ihres emotionalen Erlebens bekommen.