Kreis Warendorf fährt Impfzentrum wieder hoch

Im Kreis Borken sind derzeit (15.11.2021, 0 Uhr) 1.012 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 16.806 Personen sind inzwischen gesundet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 18.109. Nachträgliche Änderungen dieser Daten können in Einzelfällen möglich werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Borken leider 291 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.Die "7-Tage-Inzidenz", also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Robert-Koch-Institutes 158,4. Die aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken gibt es im Corona-Dashboard im Internet unter https://corona.kreis-borken.de Die aktuellen Zahlen zu den Impfungen im Kreis Borken gibt es in unserem Dashboard "Impfgeschehen Kreis Borken" unter https://kreis-borken.de/corona-impfzahlen (Aktualisierung der Daten montags bis samstags gegen 10 Uhr). Aktuelle Zahlen zu Impfungen in allen Kreisen und kreisfreien Städten von Westfalen-Lippe veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf ihrer Corona-Website unter http://www.corona-kvwl.de/impfbericht Situation in den Krankenhäusern im Kreisgebiet, die COVID-19-Patienten behandeln, am 15.11.2021:• Klinikum Westmünsterland (Krankenhäuser in Ahaus, Bocholt, Borken und Stadtlohn): Stationär 25 Corona-Patienten, davon 5 auf der Intensivstation.• St. Antonius-Hospital Gronau: 8 Corona-Patienten, davon 2 auf der Intensivstation.Fallzahlen nach Kommunen:Ahaus: 143 (144)Bocholt: 183 (185)Borken: 119 (122)Gescher: 41 (43)Gronau: 165 (166)Heek: 18 (18)Heiden: 12 (13)Isselburg: 25 (25)Legden: 11 (11)Raesfeld: 11 (11)Reken: 28 (28)Rhede: 49 (50)Schöppingen: 13 (13)Stadtloh: 76 (76)Südlohn: 16 (18)Velen: 43 (43)Vreden: 50 (50)