Länder sollen Impfzentren wieder startklar machen

Inzidenz im Kreis Steinfurt nur noch knapp unter 100

60 Neuinfektionen meldet der Kreis Steinfurt am Sonntag (Datenstand: 30.10., 18:30 Uhr), darunter 13 in Rheine und acht in Ochtrup. Zugleich sind 38 Gesundmeldungen registriert worden. Die Zahl der momentan Infizierten ist dadurch auf 585 gestiegen (+22 zum Vortag).

Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz im Kreis Steinfurt mit 95,9 an (Samstag: 85,2).



Die Zahlen aus den Kommunen im Kreis Steinfurt (Infizierte | Gesundete | Verstorbene | Infizierte gesamt, in Klammern: Vortag)

Altenberge | 12 (13) | 439 (438) | 0 (0) | 451 (451)

Emsdetten | 49 (47) | 1.582 (1.579) | 50 (50) | 1.681 (1.676)

Greven | 32 (27) | 1.767 (1.766) | 24 (24) | 1.823 (1.817)

Hopsten | 16 (14) | 343 (343) | 6 (6) | 365 (363)

Hörstel | 31 (27) | 871 (869) | 6 (6) | 908 (902)

Horstmar | 7 (7) | 248 (248) | 1 (1) | 256 (256)

Ibbenbüren | 110 (113) | 2.189 (2.183) | 36 (36) | 2.335 (2.332)

Ladbergen | 0 (0) | 219 (219) | 1 (1) | 220 (220)

Laer | 1 (2) | 217 (216) | 4 (4) | 222 (222)

Lengerich | 24 (26) | 1.403 (1.400) | 23 (23) | 1.450 (1.449)

Lienen | 19 (21) | 274 (271) | 6 (6) | 299 (298)

Lotte | 36 (34) | 674 (674) | 8 (8) | 718 (716)

Metelen | 0 (0) | 286 (286) | 18 (18) | 304 (304)

Mettingen | 4 (3) | 568 (568) | 7 (7) | 579 (578)

Neuenkirchen | 43 (45) | 572 (566) | 6 (6) | 621 (617)

Nordwalde | 6 (6) | 499 (499) | 17 (17) | 522 (522)

Ochtrup | 34 (27) | 982 (981) | 10 (10) | 1.026 (1.018)

Recke | 7 (6) | 538 (538) | 8 (8) | 553 (552)

Rheine | 86 (76) | 3.716 (3.713) | 69 (69) | 3.871 (3.858)

Saerbeck | 10 (7) | 214 (214) | 1 (1) | 225 (222)

Steinfurt | 35 (35) | 1.466 (1.465) | 23 (23) | 1.524 (1.523)

Tecklenburg | 5 (5) | 314 (313) | 6 (6) | 325 (324)

Westerkappeln | 8 (14) | 433 (427) | 5 (5) | 446 (446)

Wettringen | 10 (8) | 348 (348) | 3 (3) | 361 (359)