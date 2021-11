Laumann: "Wollen Karneval nicht verbieten"

Der Kreis Borken bietet in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe weiterhin mobile Impfangebote vor Ort mit seinem Impfmobil an. Aufgrund der hohen Nachfrage sind diese nun ausgeweitet worden. So gibt es ab der kommenden Woche zusätzlich ein Impfangebot jeweils am Mittwoch – in Borken, dann in Bocholt und Gronau. In manchen Kommunen ist zudem ein neuer, größerer Standort gewählt worden. Überdies stehen die Termine und Standorte der mehrtägigen Impfstellen im Dezember fest. Eine Liste mit den aktuellen Standorten und Terminen bis zum Jahresende gibt es auf der Internetseite des Kreises Borken Folgende Vor-Ort-Termine stehen in der nächsten Woche an: