Lehrerverband: Omikron kann Distanzunterricht bringen

In Rio de Janeiro soll in diesem Jahr doch eine Silvesterparty gefeiert werden - allerdings in reduziertem Umfang. An zehn Orten der Stadt werde es Feuerwerk geben, darunter am Strand von Copacabana, teilt der Bürgermeister der brasilianischen Metropole, Eduardo Paes, in einer Pressekonferenz mit. Erst am vergangenen Samstag hatte er die erneute Absage der üblichen großen Feier wegen der Pandemie verkündet.

Foto: Leo Correa/AP/dpa