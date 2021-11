Lettland erhält Hilfe über den EU-Katastrophenschutz

Die Zahl der Toten nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg hat sich auf 14 erhöht. Das teilt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in der RBB-Sendung "Brandenburg Aktuell" mit.





"Das ist ein ganz, ganz schlimmer Befund", sagt sie. "Das ist genau das, was wir nicht noch einmal erleben wollten." Am Nachmittag hatte der Landkreis Barnim die Zahl der Toten auf elf beziffert. Zudem seien 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung an Covid-19 erkrankt.

Zettel sind an eine Scheibe in dem Seniorenheim am Werbellinsee aufghängt. Foto: Paul Zinken/dpa