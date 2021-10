Maskenpflicht im Unterricht wird ab 2. November abgeschafft

3G-Kontrollen in Gebäuden der Universität

Jan-David Runte berichtet aus Münster:

Wer momentan in eines der WWU-Gebäude möchte, muss zwangsläufig an den Menschen mit den grünen Pullis vorbei. Seit Beginn des Präsenzsemesters vor drei Wochen stehen die sogenannten „COV-Scouts“ der Firma Studenta an allen Eingängen der WWU-Gebäude und kontrollieren den 3G-Nachweis der Studierenden.