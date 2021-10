Mehr als 67.000 Corona-Fälle im Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Borken ist am Sonntag leicht zurückgegangen. Wie aus dem Dashboard des Kreises hervorgeht, sind aktuell 252 Menschen nachweislich infiziert. Am Samstag waren es 255. Am Sonntag wurden 17 Neuinfektionen und 20 Gesundmeldungen registriert.Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Borken bisland 16.340 Corona-Fälle bestätigt. 15.805 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Unverändert 283 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben. Die Inzidenz lag am Sonntag bei 36,0.