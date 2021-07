Mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft

Rund sieben Monate nach dem Start der Corona-Impfungen ist die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland vollständig gegen das Virus geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland seit drei Wochen an. Damit Urlauber die Fallzahlen nicht in die Höhe treiben, führt der Bund eine einheitliche Testpflicht für Reiserückkehrer ein.