Mehrheit für Beibehaltung von Maßnahmen

Nach

einem Corona-Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt in

Schleswig-Holstein ist ein 95 Jahre alter Bewohner gestorben. Ein weiterer sei

in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Kreisverwaltung am

Mittwoch. Die Behörde hatte am Montag über den Ausbruch in der Einrichtung

informiert.



Von

den insgesamt 76 Bewohnerinnen und Bewohnern sind derzeit demnach 60 infiziert

- die meisten ohne oder nur mit leichten Symptomen. Von den rund 70

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Heims haben sich den Angaben zufolge

mittlerweile 19 nachweislich angesteckt. Von diesen seien einige nicht geimpft.



In

einer Pflegeeinrichtung in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen

ähnlichen Fall. Dort sind in den vergangenen zwei Wochen sechs Bewohner im

Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Von den 83 Bewohnern sind 66

positiv auf das Virus getestet, von den etwa 60 Pflegekräften 35, wie die

Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, Jolanta Armbrecht, sagte.

