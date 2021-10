Für Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ist die Begründung von Nationalspieler Joshua Kimmich, sich bisher nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen, nicht plausibel. "Aktuell ist es so, dass wir in Joshua Kimmich jemand haben, der an der Impfkampagne teilnimmt, aber selbst nicht geimpft ist», sagt der Funktionär des Fußball-Bundesligisten beim TV-Sender Bild. "Da müssen wir aufpassen, dass das, was wir vorleben wollen, nicht hinterher auf eine fehlende Glaubwürdigkeit zurückfällt."



Bayern Münchens Mittelfeldakteur hatte öffentlich eingeräumt, bislang nicht geimpft zu sein. Er habe persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angehe, hatte Kimmich erklärt. "Ich halte die Begründung für nicht gut und halte sie in der Öffentlichkeit so dargelegt nicht gut, weil die Befürchtung da ist, dass es sich viele zu eigen machen und sie reklamieren", so Hellmann. «Das wirft kein gutes Licht auf ihn und die Fußballbranche.» Er würde sich von jedem Bundesligaprofi wünschen, dass er sich impfen lässt: "Das ist eine besondere Vorbildgruppe."

Axel Hellmann. Foto: David Inderlied/dpa