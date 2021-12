Münsterland-Inzidenzen zwischen 126,4 und 230,3

+++ Der Kreis Coesfeld und die Stadt Münster haben an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag keine aktuellen Zahlen geliefert - vom Kreis Warendorf liegt am 1. Weihnachtstag keine Aktualisierung vor. Am 2. Weihnachtstag hat lediglich der Kreis Borken neue Zahlen veröffentlicht. +++

+++ Hinweis des Robert Koch-Instituts:

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, sodass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten. +++

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter (Stand: Samstag, 25. Dezember) aktuell 5850 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Freitag: 5897). Seit Freitag wurden 286 Neuinfektionen und 333 Genesungen gemeldet.



Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 1241 (Freitag: 1241). Seit Beginn der Pandemie hat es im Münsterland bislang 94.556 Corona-Fälle gegeben, 87.465 Menschen gelten als wieder genesen.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):



Münster: Neuinfektionen 93, Infizierte gesamt 14.105 (14.012), davon gesundet 13.134 (13.052), verstorben 139 (139), aktuell infiziert 832 (821) - Stand Donnerstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 140,6 (157,7) - Stand Montag



Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 22.903 (22.903), davon gesundet 21.579 (21.478), verstorben 312 (312), aktuell infiziert 1012 (1113) - Stand Sonntag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,6 (136,6) - Stand Montag



Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 51, Infizierte gesamt 9126 (9075), davon gesundet 8396 (8299), verstorben 105 (105), aktuell infiziert 625 (671) - Stand: Donnerstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 126,4 (105,6) - Stand Montag



Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 161, Infizierte gesamt 28.642 (28.481), davon gesundet 26.522 (26.326), verstorben 381 (381), aktuell infiziert 1739 (1774) - Stand Samstag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 181,4 (179,6) - Stand Montag



Kreis Warendorf: Neuinfektionen 121, Infizierte gesamt 19.780 (19.659), davon gesundet 17.935 (17.805), verstorben 304 (299), aktuell infiziert 1541 (1555) - Stand Freitag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 230,3 (231,1) - Stand Montag



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 27.12.2021, 3:25 Uhr)

