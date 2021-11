Münsterland-Inzidenzwerte zwischen 171,3 und 299,9

Münsterland-Inzidenzen am Sonntag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute folgendes Bild (Zahlen des Vortages in Klammern):

Kreis Borken: 246,3 (263,8)

(263,8) Kreis Coesfeld: 171,3 (173,1)

(173,1) Stadt Münster: 173,2 (180,8)

(180,8) Kreis Steinfurt: 246,8 (255,7)

(255,7) Kreis Warendorf: 299,9 (292,7)

Die für die Lagebewertung wichtige 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 4,13. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in NRW bei 12,86 Prozent, die 7-Tage-Inzidenz in NRW beträgt aktuell 276,4.