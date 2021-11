Münsterland-Inzidenzwerte zwischen 173,1 und 292,7

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, ist in Nordrhein-Westfalen von 4,21 am Donnerstag auf 4,37 angestiegen. In NRW werden nach Landeszahlen vom Freitag 2595 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, 334 davon auf Intensivstationen mit Beatmung.Am Freitagmittag wurden 166 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in den Krankenhäusern des Münsterlands behandelt – 16 mehr als eine Woche zuvor. Das geht aus Zahlen hervor, die die Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt hat. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters (Stand: Freitag, 19:15 Uhr) werden davon 39 Patienten auf Intensivstationen behandelt, 44 Intensivbetten sind in der Region momentan noch frei.Mit einem speziell umgebauten Luftwaffen-Airbus wurden am Freitag schwer Corona-Kranke aus Bayern ins Münsterland ausgeflogen - als Teil des sogenannten Kleeblatt-Konzeptes zur Bekämpfung der Pandemie.