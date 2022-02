Münsterland-Kreise sollen Novavax am Samstag erhalten

Münsterland

NRW ewartet für Freitag die Lieferung der ersten 309.000 Dosen des neuen Impfstoffs Novavax. Die Dosen sollen dann am Samstag verteilt werden - unter anderem im Münsterland. In einem Supermarkt in Dülmen hat eine renitente Maskenverweigerin für einen Polizeieinsatz gesorgt.