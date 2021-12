Neue Studie: Covid greift Nebennieren und Stressystem an

Die Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen wird vor Weihnachten aufgehoben. Vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn könnten die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden, kündigt die Landesregierung in Hannover an. Die Ferien sollen aber wie geplant am 23. Dezember beginnen und bis zum 7. Januar dauern.



Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärt, die Möglichkeit zur Unterrichtsbefreiung werde für Eltern eingeräumt, die wegen noch nicht vollständig geimpfter oder geboosteter Familienmitglieder und Angehörigen aus Risikogruppen einen weitergehenden Schutz zum Weihnachtsfest benötigen. Die Befreiung könne formlos beantragt werden, jedoch nur für alle drei Tage am Stück.

Ein leeres Klassenzimmer in Niedersachsen. Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa