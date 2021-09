Niederlande schafft Abstands-Regel ab - Corona-Pass für Gastronomie

Der verpflichtende Sicherheitsabstand von 1,5 Meter werde in den Niederlanden ab dem 25. September abgeschafft, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an. Zugleich wird aber ein sogenannter Corona-Pass für Gaststätten, Sportveranstaltungen und Kultur eingeführt. Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.