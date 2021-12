Norwegen verbietet wegen Omikron Alkoholausschank

Steigende Zahlen auch in Südkorea: Das Land verzeichnet einen Rekord an Corona-Todesfällen. 94 Menschen seien gestorben, 906 seien in ernstem oder kritischem Zustand, teilt die Seuchenkontrollbehörde des Landes mit. Außerdem seien 5567 Neuinfektionen gemeldet worden.



Das Gesundheitsministerium erklärt, in der Hauptstadt Seoul und anderen Metropolregionen gingen die medizinischen Ressourcen zur Neige. 86 Prozent der für Corona-Kranke vorgesehenen Intensivbetten seien belegt. Mehr als 1480 warteten auf ein Krankenhausbett oder eine stationäre Behandlung. Vergangene Woche seien mindestens 17 Patienten zu Hause oder in Einrichtungen gestorben, in denen sie auf ein Krankenhausbett warteten.