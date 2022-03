NRW beendet Testangebote in Kitas - Schulen in Prüfung

Münsterland

Fällt die Corona-Testpflicht an Schulen in NRW? Aus den Testangeboten in den NRW-Kitas zieht sich das Land zumindest zurück. Derweil steigen im Münsterland die Inzidenzen weiter. Die Kreise Borken und Steinfurt melden dazu Höchstwerte bei aktuell Corona-Infizierten.