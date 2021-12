NRW plant Einschränkungen für Clubs und Fußballstadien

Bei Corona-Verdacht: Hinweise für Eltern zur Erkältungszeit



Kinder sind gerade im Herbst und Winter häufig krank. Laufende Nasen sollten laut Mitteilung des Kreises Steinfurt abseits der Corona-Pandemie für Mädchen und Jungen kein Grund, nicht zur Schule, in den Kindergarten oder zur Tagespflegeperson zu gehen. Doch wie sollen Eltern derzeit entscheiden, ob ihr Kind zu Hause bleiben sollte, wenn schon Schnupfen ein Anzeichen für eine Corona-Infektion sein kann?



Der Kreis Steinfurt weist in diesem Zusammenhang auf Erklärvideos sowie ein Schaubild mit Handlungsempfehlungen des Landes NRW hin, das deutlich macht, dass. Dies gilt für Schulkinder und dient auch für jüngere Mädchen und Jungen als Maßstab bei der Entscheidung, ob sie bei einer Tagespflegeperson oder in einer Kindertagesstätte betreut werden können. Wenn keine weiteren Erkältungssymptome auftreten, kann der Nachwuchs am nächsten Tag wieder in die Schule oder in die Kita gehen. Kommen beispielsweise Husten, Fieber, Halsschmerzen, Kopf- oder Gliederschmerzen hinzu oder treten sie von Beginn der Erkrankung an auf, sollte das Kind so lange zu Hause bleiben, bis es mindestens einen Tag fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand ist.